Си Цзиньпин объявил о «полной победе» над нищетой в Китае

Лидер Китая Си Цзиньпин объявил о «полной победе» в борьбе с нищетой в стране, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам главы государства, в самой густонаселенной стране мира ликвидирована абсолютная бедность. Так, за последние восемь лет 98,99 миллиона сельских жителей, живших за чертой бедности, вырвались из нищеты.

«Все 832 бедных уезда и 128 000 бедных деревень были исключены из списка нищих», – указано в сообщении.

Си Цзиньпин назвал это «чудом», которое «войдет в историю».

Ранее Росстат сообщил о сокращении числа бедных в России.