Зеленский назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод «Северный поток — 2» «ловушкой» для всей Европы. С таким заявлением он выступил в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой, сообщается на сайте украинского лидера.

«Этот проект, по сути, – ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить», — отметил Зеленский.

Он также счел дальнейшее введение санкций в отношении «Северного потока — 2» «гарантией энергетической безопасности Европы».

В ходе переговоров Зеленский и Дуда договорились о противодействии строительству российского газопровода.

Ранее в Германии заявили о необходимости завершить строительство «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» – проект газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, Финляндии, Швеции и России. Две его нитки должны обеспечить мощность в 55 миллиардов кубометров газа в год.