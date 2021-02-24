В Германии считают необходимым завершение строительства «Северного потока — 2»

Глава Wintershall Dea Марио Мерен убежден в необходимости завершения строительства «Северного потока — 2», так в условиях снижения собственной добычи газа Европе это будет выгодно. Об этом сообщает ТАСС.

«Я убежден в том, что газопровод будет введен в строй. Он очень необходим, ведь темпы собственной добычи газа снижаются. Нам необходим импорт газа», — сказал он.

Мерен добавил, что газ необходим для поддержания зимнего энергоснабжения Европы и в рамках устойчивого развития ЕС.

Ранее немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea завершила финансирование проекта строительства «Северный поток – 2».

До этого дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Munchener Ruck, перестраховывающей немецких и иностранных страховщиков, также разорвала договор с Nord Stream 2.