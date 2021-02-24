Тепло и электроэнергия в России могут подорожать

Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут повысить. Это связано с ростом утилизационного сбора на оборудование для добычи угля в 2021 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского.

В этом году правительство планирует увеличить утилизационный сбор на зарубежную и российскую технику для ведения горных работ, в том числе на бульдозеры, погрузчики, экскаваторы. Дополнительные доходы от роста сборов планируется использовать для субсидирования российских производителей и поддержки спроса на отечественную продукцию.

Мера приведет к увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности, поскольку из-за пересмотра ставок утильсбора вырастет себестоимость угля. Это станет дополнительным фактором для увеличения тарифов на отопление, а также на электроэнергию в некоторых российских регионах, говорится в письме.

По итогам 2020 года рост цен на услуги ЖКХ в России стал минимальным за последние 19 лет.