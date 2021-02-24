Бизнесу могут ограничить дивиденды за разрушение природы

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство об обеспечении исполнения собственниками промышленных предприятий обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Об этом сообщает РБК.

Соответствующее поручение было дано министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам, оно должно быть выполнено до 1 марта.

В готовящемся законопроекте планируется предусмотреть меры по предоставлению собственниками промышленных предприятий финансовых гарантий по соблюдению требований в области охраны окружающей среды. Так, поступающие в бюджет от компаний экологические платежи предлагается расходовать на ликвидацию объектов накопленного вреда. Отмечается, что рассматриваются такие финансовые механизмы, как банковские гарантии, страхование, создание ликвидационных фондов самими компаниями.

Еще одна мера из протокола — «механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды». По данным источника издания, речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из предприятий. При этом в официальном документе детали предлагаемого механизма не указаны.

О разрабатываемом законопроекте Абрамченко ранее заявляла в ходе совещания по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском сообщила