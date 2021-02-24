В РФ в 2020 году на 2% выросло потребление водки

В 2020 году потребление водки на душу населения в России снова увеличилось. Оно составило 4,9 л, что на 2% больше, чем в 2019 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Данные были получены на основе информации о продажах спиртных напитков из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, а также предварительной информации Росстата о численности населения в России на 1 января 2021 года.

Как сообщает издание, Сахалинская область заняла первое место по потреблению этого алкогольного напитка в стране. В данном регионе на душу населения пришлось 12,4 л напитка в год, что на 2% больше, чем годом ранее. На втором месте оказалась Магаданская область (11,6 л, -2%). Третью строчку заняла Коми (11,2 л, +3%).

В первой пятерке регионов, которые лидируют по такому показателю, также есть Карелия (9,8 л, без изменений) и Чукотка (9,4 л, - 6%).

Отмечается, что Калининградская область стала лидером по темпу роста употребления водки. Потребление этого напитка в 2020 году там увеличилось на 39%, до 5,6 л на человека.