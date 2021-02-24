Сенат утвердил кандидатуру Вилкаса на пост главы Минсельхоза США
Антон Демидов
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Сенат Конгресса США провел голосование и утвердил на должность министра сельского хозяйства США Тома Вилсака. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты законодательного органа.
Как отмечается, за его кандидатуру высказались 92 сенатора, семь проголосовали против.
В ближайшее время Вилсак будет приведен к присяге.
Как известно, он уже возглавлял Минсельхоз США с 2009 по 2017 год.
До этого сообщалось, что Сенат США утвердил кандидата на пост постпреда страны при ООН.
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