Экономист рассказал, что вернет доллар к курсу в 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал, при каком условии курс доллара может вернуться к отметке в 30 рублей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его мнению, такая ситуация на финансовом рынке может произойти, если доллар вырастет до 300 рублей, а российские власти пойдут на деноминацию.

«Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», — отметил Демура.

При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях, когда стоимость доллара составляет 73 — 77 рублей, осуществление деноминации не имеет смысла. Однако экономист не исключил, что власти могут пойти на такой шаг при росте иностранной валюты до 125 — 127 рублей.

Эксперт уточнил, что на изменения валютных котировок влияет ситуация на внешних рынках.

Днем ранее курс евро превысил отметку в 90 рублей.