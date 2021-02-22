Цена биткоина упала ниже $50 тысяч

Курс биткоина резко снизился, упав ниже $50 тысяч. Это следует из данных торгов криптовалютами на бирже Binance.

В 17.19 мск курс снизился на 12,38%, до $49,9 тысячи. Минутами ранее валюта дешевела на 16%, до $47,6 тысячи.

Ранее биткоин дорожал до $58 тысяч.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.