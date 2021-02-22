Четверть россиян надеются на рост доходов

Около 26% россиян рассказали, что рассчитывают на улучшение финансового положения в первом полугодии 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на опрос ВЦИОМа и «Дома.РФ».

Число надеющихся на позитивные изменения граждан выросло с 13% в начале пандемии до 26% в январе 2021 года. Притом больше всего лелеют надежду повысить свой доход работники сферы услуг, которые сильнее остальных пострадали от последствий пандемии COVID-19, рассказал глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Однако эксперты не видят предпосылок для действительного и заметного роста дохода россиян. По мнению члена генсовета «Деловой России» Алима Бишенова, перспективы для улучшения финансового состояния, которые бы позволили улучшить уровень жизни, можно назвать туманными. Он заявил, что последний устойчивый рост доходов граждан приостановился после 2014 года, далее до 2017 года они сокращались, а после пандемии вновь наблюдалось снижение.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов подчеркнул, что кризис не вечный и в какое-то время начнутся улучшения.

«Все ждут завершения пандемии, существенного восстановления экономической ситуации, открытия границ, тем же и объясняются ожидания людей. Это чисто постпандемийные ожидания, — объяснил он.

Опрос проводили в январе, в нем поучаствовали 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны.