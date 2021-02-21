Tesla приостановила продажи электрокроссовера Model Y
Максимс Краюшкинс
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Американская компания Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y спустя месяц после появления на рынке. Об этом сообщает портал Electrek.
Согласно сообщению, электромобиль Standard Range, на одном заряде покрывающий 392 км, был удален с сайта компании.
Начальная стоимость модели составляла $42 тыс.
До этого Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на $1 тыс.
Ранее Tesla отозвала с китайского рынка 36,126 тыс. электромобилей.
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