Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд

Стоимость биткоина поднялась выше $58 тыс., установив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные Coindesk.

По состоянию на 23.01 мск биткоин рос в цене до $58,1 тыс.

Ранее стоимость биткоина поднималась максимум до $57 тыс.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.