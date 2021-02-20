ФАС оценит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при непогоде

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет оценку обоснованности изменения цен агрегаторами такси при непогоде. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий», — указано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везёт», Gett и «Максим» были направлены соответствующие запросы.

В феврале стало известно, что «Яндекс.Такси» купит грузоперевозки «Везет».