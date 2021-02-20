ФАС оценит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при непогоде
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет оценку обоснованности изменения цен агрегаторами такси при непогоде. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий», — указано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везёт», Gett и «Максим» были направлены соответствующие запросы.
В феврале стало известно, что «Яндекс.Такси» купит грузоперевозки «Везет».
close