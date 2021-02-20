Продажи аптечных сетей России составили 1,5 трлн рублей

Продажи аптечных сетей России в прошлом году выросли в денежном эквиваленте на 14% до 1,5 трлн руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование аналитической компании AlphaRM и издания «Фармацевтический вестник».

Отмечается, что это самый высокий показатель за последний пять лет.

Больше всего удалось продать непосредственно лекарства, они принесли аптечным сетям выручку в размере 1,1 трлн руб. Биологически активные добавки помогли заработать 86 млрд руб., еще 262 млрд руб. потребители в 2020 году потратили на прочий нелекарственный ассортимент.