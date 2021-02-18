Россия и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения

Россия и Египет достигли принципиальной договоренности о возобновлении чартерного авиасообщения между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.

В ведомстве сообщили, что чартерное авиасообщение между странами, предположительно, будет возобновлено уже в марте, но точная дата еще не определена.

«Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», — указано в сообщении.

Российская сторона пока не подтвердила данную информацию.

В начале этой недели сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами.