Россиянки назвали подходящую зарплату для мужчин

Порядка 45% россиянок считают, что мужчине необходима зарплата в размере от 80 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц для содержания семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опрос банка «Открытие».

Отмечается, что такого мнения придерживаются и 48% мужчин.

Зарплату в размере 40-80 тыс. рублей в месяц оценили 30% женщин и 24% мужчин. Другие респонденты (16% женщин, 17% мужчин) уверены, что для содержания семьи понадобится не меньше 150-300 тыс. рублей в месяц, кто-то вовсе назвал цифру в 300-500 тыс. рублей и более в месяц (6% и 8%).

При этом 56% представительниц прекрасного пола считают, что их супруги должны зарабатывать больше, чем они. С таким утверждением согласны 42% мужчин.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства.