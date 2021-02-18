Посол США призвал снизить зависимость ЕС от российского газа

Посол США в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Белый дом готов оказывать поддержку проектов по снижению зависимости европейских государств от российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил роль Греции как движущей силы энергетической диверсификации на Юго-Востоке Европы. По его словам, президент США Джо Байден намерен усилить стратегические отношения США и Греции.

Посол добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса, свое развитие продолжали такие проекты, как Трансадриатический газопровод, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией, трубопровод IGB с Болгарией и плавучая установка регазификации в Александруполисе.

«И они меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», — подчеркнул Пайетт.

Глава диппредставительства уточнил, что новый глава минэнерго США намерен поддерживать экспорт сжиженного природного газа.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала газопровод «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы.