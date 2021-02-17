Биткоин установил очередной рекорд по цене

Криптовалюта биткоин подорожала до $52 тысяч и обновила исторический рекорд. Об этом пишет ТАСС СО ССЫЛКОЙ НА

В 22.35 валюта увеличилась в цене на 6,25%, до $52 232.

Ранее биткоин установил рекорд, достигнув в цене $51 тысячи.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в 20 тысяч долларов, державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.