Покупки россиян будут отображаться в личных кабинетах на сайте ФНС
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует объединить личный кабинет налогоплательщика с данными онлайн-касс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
После объединения в личном кабинете будут отображаться данные о покупках, совершенных с помощью банковских карт, указано в сообщении.
«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», – приводит пресс-служба слова главы ФНС Даниила Егорова.
Ранее Егоров сообщал, что Федеральная налоговая служба намерена упростить получение статуса индивидуального предпринимателя.