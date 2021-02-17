Покупки россиян будут отображаться в личных кабинетах на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует объединить личный кабинет налогоплательщика с данными онлайн-касс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После объединения в личном кабинете будут отображаться данные о покупках, совершенных с помощью банковских карт, указано в сообщении.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», – приводит пресс-служба слова главы ФНС Даниила Егорова.

Ранее Егоров сообщал, что Федеральная налоговая служба намерена упростить получение статуса индивидуального предпринимателя.