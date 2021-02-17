Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ побил рекорд и превысил $161 млрд

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в прошлом году увеличился почти на 4% по сравнению с показателем 2019 года и достиг $161,3 млрд. Об этом ТАСС сообщили в Российском экспортном центре, ссылаясь на генерального директора Веронику Никишину.

В центре отметили, что невзирая на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в 2020 году установил рекорд.

«По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия в прошлом году увеличила экспорт золота в 3,2 раза.