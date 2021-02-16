Adidas AG начинает продажу бренда Reebok

Немецкая компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начала продажу американского бренда Reebok. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение было принято в рамках разработанной пятилетней стратегии компании, которая будет представлена 10 марта.

«В результате компания решила начать формальный процесс, нацеленный на продажу Reebok», — уточняет компания.

В Adidas AG добавили, что сделка позволит укрепить положение компании на международном рынке, где главным конкурентом является американская компания Nike Inc.

Reebok начал принадлежать немецкой компании с 2006 года. Adidas AG отмечает, что за 15 лет им не удалось возродить бренд.

В 2020 году ЕС одобрил сделку слияния французского бренда Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) и американской ювелирной марки Tiffany & Co.