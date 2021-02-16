Раскрыт доход фрилансеров в России

Более половины российских фрилансеров получают менее 30 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.

Так, менее 30 тысяч рублей зарабатывают 64% фрилансеров, 17% получают до 60 тысяч рублей в месяц, 13% – до 100 тысяч рублей, 6% – более 100 тысяч рублей, свидетельствуют результаты опроса.

При этом почти половина опрошенных экспертов считают, что рынок фриланса в России продолжит расти высокими темпами. В соответствии с прогнозом, к 2025 году размер рынка составит $102 млрд. При этом в 2020 году он составлял $41 млрд.

Кроме того, Россия входит в топ-10 стран по объему рынка фриланса в денежном выражении, а по темпам роста уступает лишь Соединенным Штатам, указано в сообщении.

По данным исследования, основной спрос на фриланс формируется небольшими компаниями, которые хотят сократить издержки и получить доступ к широкой экспертизе. Так, половина заказов на фриланс поступает от компаний с оборотом до 100 млн рублей, а от корпораций с оборотом более 50 млрд рублей – лишь 2%.