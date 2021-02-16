Финансист назвал сумму вклада для жизни на проценты

Исходя из расчета 100 тыс. рублей на семью из четырех человек, для получения этой суммы в виде процентов от вкладов пришлось бы вложить более 12 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на управляющего директора по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

«Однако, ежемесячно снимая проценты в течении 10 лет мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — сообщил Ревенко.

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,25%, средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых. Таким образом, теперь доход в 100 тыс. рублей в месяц можно получить вложив более 26 миллионов рублей.

Ревенко предложил рынок ценных бумаг и недвижимости в качестве альтернативы, отмечается в сообщении.