Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин установил рекорд по богатству: его состояние превысило отметку в $30 млрд, сообщил российский Forbes.

«Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes», — пишет издание.

Состояние Потанина выросло из-за подорожания акций «Норникеля»: одна бумага стоит 26 290 рублей (по состоянию на 19.15 15 февраля). 1 февраля акции стоили 24 866 рублей за штуку.

В свою очередь, рост цен на акции связан с рекордным повышением стоимости металлов.

Ранее состояние богатейших россиян за январь выросло почти на $1,4 млрд.