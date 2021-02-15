Главой ВТО впервые стала женщина

Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной на должности генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщается на сайте организации.

«Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО... Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято на внеочередном заседании генсовета.

Оконджо-Ивеала приступит к работе 1 марта. Должность она будет занимать до 31 августа 2025 года.