Литва отказалась закупать электроэнергию у Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что страна не будет закупать электроэнергию у Белорусской АЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на литовские СМИ.

Глава государства раскритиковал безопасность на станции.

«Совершенно игнорируются требования рекомендаций по результатам стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности», – сказал Науседа.

По его словам, в таких условиях «просто неприлично» говорить о покупке электроэнергии у БелАЭС.

Ранее Европарламент потребовал остановить запуск БелАЭС из-за ее небезопасности.