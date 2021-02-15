ЦБ понизил официальный курс евро на 63 копейки

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 16 февраля.

Доллар был понижен на 62,86 коп., до 73,3092 руб.

Курс евро опустился на 62,98 коп., до 88,9754 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».