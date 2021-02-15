Цена нефти Brent превысила $63 за баррель впервые с января прошлого года

Цена нефти марки Brent за баррель впервые превысила отметку в $63 с 22 января 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигала $63,18 доллара за баррель.

При этом цена мартовских фьючерсов на WTI поднималась до $60,47 за баррель.

Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в этом году.