Эксперты спрогнозировали падение доллара до 70 рублей

Эксперты спрогнозировали, что сокращение Минфином закупки иностранной валюты может привести к тому, что курс доллара снизится до 70 рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

В январе 2021 года Минфин потратил 106,3 млрд рублей на закупку иностранной валюты, в феврале — 45,6 млрд рублей. Согласно бюджетному правилу, валюта покупается на средства, получаемые из-за роста нефтегазовых доходов.

«Рубль будет укрепляться, и это может продлиться не одну неделю. Поскольку нефть торгуется вблизи 60, пара доллар/рубль за месяц способна вернуться в коридор 72-73. К лету не исключается 70», — приводятся слова Геннадия Салыча, председателя правления банка «Фридом Финанс».

Ведущий аналитик управления анализа рынков АО «Открытие Брокер» Андрей Кочетков также считает, что сочетание сократившихся закупок валюты и подорожание нефти способствует ослаблению доллара и, соответственно, укреплению рубля.

Ранее официальный курс доллара на 12 февраля был понижен до 73,76 рубля.