Набиуллина призвала завершить программу льготной ипотеки

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо завершить программу льготной ипотеки. Об этом пишет «Интерфакс».

«Эту программу, мы подтверждаем, нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить как антикризисную программу для тех регионов, где недостаточно предложение на рынке жилья», — сказала Набиуллина.

В то же время глава Центробанка подчеркнула, что это не означает, что не должно быть вообще льготных программ ипотеки — они могут стимулировать строительство в регионах с недостаточным числом жилых объектов.

Ранее гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что программа льготной ипотеки нуждается в изменениях.