Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики

Центральный Банк России больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 12 февраля, передает ТАСС.

По ее словам, дальнейшее смягчение могло стать причиной дополнительного роста проинфляционных рисков.

9 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что несколько волн ослабления рубля, а также рост цен на мировых рынках повлияли на ускорение инфляции в России.

Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.