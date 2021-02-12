Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 12 февраля, сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в четвертый раз подряд. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

В начале февраля текущего года Международный валютный фонд призвал Банк России опустить ключевую ставку еще на на 0,5% с целью предотвратить снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года.

В декабре 2020 года российский регулятор в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.