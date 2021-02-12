Цены на минтай в России упали до трехлетнего минимума

Оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке в феврале текущего года упала до минимальных за последние несколько лет значений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурсы».

В начале февраля килограмм этой рыбы на Дальнем Востоке можно было приобрести за 65 руб., в аналогичный период прошлого года килограмм минтая в регионе стоил 102 руб. В центральной части России цена на килограмм минтая опустилась со 123 руб. до 85 руб. Таким образом, цены достигли уровня трехлетней давности — в июне 2017 года стоимость килограмма перевалила за 60 руб.

По словам председателя Рыбного союза, в декабре прошлого года контракты на закупку минтая между рыбаками и переработчиками действительно заключались по цене 65 руб./кг. Однако, к настоящему времени цены у рыбаков подросли и минтай на Дальнем Востоке предлагают уже по 80–85 руб./кг.

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