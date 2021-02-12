Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии

Европейская комиссия в рамках плана поддержки Европейского инструмента содействия демократии и правам человека в Киргизии планирует предоставить до €1 млн на развитие гражданского общества в республике. Об этом информирует RT.

Отмечается, что гранты будут способствовать расширению прав и возможностей молодежи и женщин, повышению уровня медиаграмотности населения Киргизии, свободе слова, а также эти выделенные средства помогут противодействовать разжигающим ненависть высказываниям в СМИ.

Согласно документу ЕК, общий бюджет инициативы равен €1 млн, размер одного гранта при этом может достигать €300 тыс. — €500 тыс.

Подать заявку на участие в конкурсе могут частные организации и организации гражданского общества.

В сентябре прошлого года сообщалось, что ЕК может выделить €2 млн на реформу энергетического сектора Украины.