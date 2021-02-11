Европарламент потребовал остановить запуск БелАЭС
Карина Казанцева
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Европарламент принял резолюцию, которая требует остановить работу Белорусской АЭС из-за ее небезопасности. Об этом пишет ТАСС.
За документ проголосовали 642 депутата, против — 29, воздержался — 21.
«Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности», — сказали в Европарламенте.
Ранее президент республики Александр Лукашенко утвердил сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС.