Неизвестный россиянин купил дом во Флориде за $140 млн наличными

Неизвестный россиянин купил самый дорогой дом во Флориде за $140 млн наличными. Об этом пишет New York Post.

Особняк находится на курорте Палм-Бич. Представителям нового хозяина был брокер Райан Серхант. Договор о покупке был заключен менее чем через сутки после осмотра недвижимости.

Участок когда-то принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу. В 2008 году политик продал его российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за $95 млн. Рыболев поделил землю на три участка и продал их за $108,2 млн. На одном из них построили новый особняк площадью в две тысячи квадратных метров. Дизайнером выступил архитектор Уилльям Бойл.

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