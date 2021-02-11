Биткоин снова обновил исторический максимум

Криптовалюта биткоин снова обновила исторический максимум, подорожав до $48 399. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Ранее, 9 февраля, валюта теряла 9% в цене. По состоянию на 18.13 мск стоимость криптовалюты составила $4784,17.

Ранее биткоин обновил рекорд после заявления Tesla об инвестициях в криптовалюту. Компания инвестировала $1,5 млрд в биткоины. Также стало известно, что пользователи смогут в ближайшее время оплатить товары Tesla криптовалютой.