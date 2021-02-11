Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале

Сервис Работа.ру составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке в феврале, передает РИА «Новости».

До 300 тысяч рублей в месяц предлагает строительная компания специалисту по тендерам. В обязанности входит мониторинг строительных площадок, изучение аукционной документации и подготовка пакета документов для участия в тендере.

Golang-разработчик может ежемесячно зарабатывать от 150 тысяч рублей. Соискатель должен уметь работать с технологиями Docker и Kubernetes, иметь опыт построения HA-архитектуры, а также обладать широким кругозором по технологиям и архитектурам.

Разработчику мобильных приложений готовы платить от 150 до 170 тысяч рублей в месяц. Специалист должен работать в этой сфере от лет и понимать клиент-серверного взаимодействия. У него также должен быть ноутбук Macbook для разработки под IOS.

До 160 тысяч рублей ежемесячно может получать сертифицированный детский психолог с опытом работы от 3 лет. До 150 тысяч рублей в месяц предлагают инженеру-проектировщику профильного раздела с опытом работы от 1 года. Дизайнер интерьеров с опытом работы от 3 лет сможет заработать 110 тысяч рублей в архитектурном бюро, ему предстоит взять на себя проектную работу, включающую в себя разработку планировочных решений, подготовку концепций и визуализацию интерьера, работу с документацией.

Ранее были названы февральские вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей в Москве.