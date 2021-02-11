Глава минфина США предупредила о связанных с криптовалютами опасностях

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о рисках, связанных с цифровыми рынками, в том числе о возможности неправомерного использования криптовалют. Об этом сообщает Reuters.

По словам Йеллен, криптовалюты могут быть использованы для отмывания доходов онлайн-торговцев наркотиками и для финансирования терроризма.

При этом министр заверила, что поддерживает инновации в цифровом секторе, которые позволят решить эти проблемы.

«Инновации не должны быть просто щитом для защиты от злоумышленников. Инновации также должны быть лестницей, которая поможет большему количеству людей подняться к более высокому качеству жизни», – отметила глава американского минфина.

Ранее эксперты сообщили, что власти России приступили к постепенному усилению контроля за сферой криптовалют.