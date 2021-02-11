Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 марта текущего года, сообщил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель кипрского министерства Димитрис Димитриу агентству «Интерфакс».

«Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян», – заявил атташе.

По его словам, визу можно будет оформить дистанционно через интернет.

С 1 марта Кипр открывает въезд для туристов. При этом гражданам стран из «красной зоны» по коронавирусу, к которым относится и Россия, придется сдать тест на COVID-19 дважды: не ранее чем за 72 часа до поездки и по прибытии.