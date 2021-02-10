Врио губернатора Хабаровского края назвал причину дефицита бензина в регионе

Хабаровский край столкнулся с дефицитом бензина из-за ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка. Об этом заявил врио губернатора Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По его словам, топлива не хватает в районах Ванино, Советская Гавань, а также в Ульчском районе.

Второй причиной произошедшего он назвал неготовность в должном объеме обеспечивать спрос.

Дегтярев также сообщил, что на имя заместителя премьер-министра России Александра Новака была направлена телеграмма с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским нефтеперерабатывающими заводами объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов.

«Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом», — резюмировал врио губернатора.

Проблемы с бензином обострились в Хабаровском крае во второй половине января из-за ремонта местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). На заправках образовались огромные очереди, а на сайтах объявлений появились сообщения о продаже бензина по 100 рублей за литр при региональной норме — 48-53 рубля за литр.

Ранее хабаровские власти заявили о стабилизации ситуации с бензином в регионе.