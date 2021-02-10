В России электроника подорожала на 5–20% с начала года

Электроника в России с начала 2021 года подорожала на 5-20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова.

По его словам, причиной роста цен является дефицит основных компонентов для электроники, 80% из которых производятся в Китае.

В компании «Марвел-Дистрибуция» отметили, что недостаток элементов связан с тем, что производство в Китае было сокращено в начале прошлого года на фоне пандемии и его не удается нарастить сразу.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что электроника в течение этого года подорожает на 10%-40%, больше всего вырастут цены на ноутбуки — до 40–50%.

Ранее эксперты прогнозировали резкое подорожание электроники российского производства из-за нехватки в целом в мире полупроводниковых микросхем.