«Газпром» прекратил поставки газа в Калининград
Валерия Исполатова
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«Газпром» временно остановил транзит газа в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Amber Grid.
В компании также отметили, что поставки газа в Литву через Белоруссию продолжаются.
Как заявили в «Газпроме», после остановки транзита потребности Калининградской области закрываются за счет подземного хранилища. При этом причину приостановки транзита в российской компании не назвали.
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