«Газпром» прекратил поставки газа в Калининград

«Газпром» временно остановил транзит газа в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Amber Grid.

В компании также отметили, что поставки газа в Литву через Белоруссию продолжаются.

Как заявили в «Газпроме», после остановки транзита потребности Калининградской области закрываются за счет подземного хранилища. При этом причину приостановки транзита в российской компании не назвали.