Минфин вернулся к обсуждению минимальных цен на пиво

В Минфине вернулись к обсуждению введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку.

По данным издания, Минфин уже внес соответствующее решение в Евразийскую экономическую комиссию, так как введение МРЦ для алкоголя крепостью ниже 28% можно только после изменения договора ЕАЭС.

С такой инициативой Союз российских пивоваров выступал еще в феврале 2020 года. Но тогда крупнейшие производители не поддержали ее, а «Балтика», Heineken и AB InBev Efes вышли из СРП.

В СПР пояснили, что сегодняшняя ситуация провоцирует среди производителей экономию на сырье и гонку за снижением цен. Однако малые и средние компании остаются без каналов сбыта, так как работают на грани рентабельности и не имеют возможности долгосрочного планирования.

Поэтому предлагается ввести минимальную цену на пиво за банку или бутылку на уровне 110 руб. за литр, а за ПЭТ-упаковку — 90 руб. за литр. При продаже на розлив цена за литр будет составлять 85 руб.