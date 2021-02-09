Курсы доллара и евро упали на открытии торгов во вторник

На открытии торгов во вторник, 9 февраля, курсы доллара и евро снизились более чем на 20 коп.

Согласно данным Мосбиржи на 10.03 мск, курс доллара снизился на 31,75 коп. и составил 73,98 руб.

В свою очередь, курс евро снизился на 22 коп., до 89,36 руб.

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Ранее стало известно, что стоимость биткоина продолжает расти и вновь обновила исторический максимум, достигнув почти $48 тысяч.