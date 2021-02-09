Выдачи ипотеки поставили новый рекорд в январе

Объем выданных ипотечных кредитов в январе стал рекордным для этого месяца, пишет РБК со ссылкой на оценки «Дом.РФ» и Frank RG.

По данным ЦБ, в январе 2021 года было оформлено 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 265 млрд руб. При этом в 2020 году в январе было выдано 78 тыс. кредитов на 189 млрд руб.

В то же время, результат первого месяца 2021 года значительно ниже выдач в предыдущем месяце (560 млрд руб.).

2020 год стал рекордным для рынка ипотеки: банки за 12 месяцев выдали кредитов на 4,3 трлн руб. благодаря снижению ставок и запуску льготной ипотечной программы.

Ранее в ЦБ заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки под 6,5%.