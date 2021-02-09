Комитет ГД поддержал снятие возрастных ограничений для ряда госслужащих

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о снятии ограничений по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициативу могут рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 16 февраля.

Уточняется, что законом «О государственной гражданской службе РФ» установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, срок службы может быть продлен до 70 лет.

Авторы законопроекта отмечают, что иногда есть необходимость продления срока службы «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».