Более 200 мировых звезд попросили Байдена закрыть трубопровод DAPL навсегда

Более 200 знаменитостей, режиссеров, художников и активистов оправили письмо нынешней администрации США с просьбой закрыть трубопровод Dakota Access (DAPL) навсегда, сообщает The Hollywood Reporter.

В день своей инаугурации президент Джо Байден издал распоряжение о прекращении строительства давно оспариваемого нефтепровода Keystone XL.

Менее чем через три недели после инаугурации Байдена более 200 известных людей подписали письмо, адресованное главе государства и вице-президенту Камале Харрис, с призывом закрыть доступ трубопровода Dakota Access после того, как суд постановил, что администрация экс-президента США Дональда Трампа нарушила закон, когда продолжила его строительство. Письмо подписали: Леонардо Ди Каприо, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джейсон Момоа, Хоакин Феникс и не только.

«Апелляционный суд США постановил, что трубопровод работает незаконно, и дал вашей администрации полномочия закрыть трубопровод. <…> Мы призываем отменить еще одно пагубное решение администрации Трампа и немедленно закрыть Dakota Access Pipeline (DAPL) во время проведения экологической экспертизы по решению суда», — говорится в письме.

Как уточняет The Hill, администрация в настоящее время рассматривает решение суда.

Стоит отметить, что в случае закрытия этого трубопровода в мире могут вырасти цены на нефть.