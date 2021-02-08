Названы регионы России с самым доступным для населения бензином

Бензин оказался наиболее доступным для россиян в Ямало-Ненецком округе, Москве и Чукотке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Жители этих регионов могут купить на свои среднемесячные зарплаты больше всего бензина.

В ЯНАО топливо за год подорожало на 4,6%, до 43,58 руб. за литр. Жители округа могут купить 2155 литров на среднемесячную зарплату.

Москвичи могут позволить себе 1944 литров. Здесь бензин подрожал на 3,4%, до 43,96 рублей.

В Чукотском автономном округе граждане могут приобрести 1707 литров на среднюю зарплату. Рост цен за год составил 7,1%, до 60 рублей за литр.

Нижние позиции в этом рейтинге доступности топлива заняла Ивановская область (569 литров) и Дагестан (560 литров).

Ранее Минэнерго, ФАС и нефтяные компании договорились об увеличении производства и запасов бензина для стабилизации цен на него.