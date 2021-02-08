В Конгрессе предупредили о вреде санкций для экономики США
Валерия Исполатова
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Санкции, которые использует Вашингтон, чтобы повлиять на политику других стран, могут негативно отразиться на экономике США. Об этом предупредила исследовательская служба Конгресса страны, пишут «Известия».
Как отмечается в обзоре службы, санкции ограничивают ведение бизнеса, в котором могли бы участвовать американские физические и юридические лица. Это приводит к экономическим издержкам.
Кроме того, ограничения провоцируют другие государства на ответные меры. Например, Россия ввела в отношении США запрет на импорт сельскохозяйственной продукции.
Ранее исследовательская служба уже предупреждала, что санкции могут снизить зависимость других стран от американской валюты.
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