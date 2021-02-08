В Конгрессе предупредили о вреде санкций для экономики США

Санкции, которые использует Вашингтон, чтобы повлиять на политику других стран, могут негативно отразиться на экономике США. Об этом предупредила исследовательская служба Конгресса страны, пишут «Известия».

Как отмечается в обзоре службы, санкции ограничивают ведение бизнеса, в котором могли бы участвовать американские физические и юридические лица. Это приводит к экономическим издержкам.

Кроме того, ограничения провоцируют другие государства на ответные меры. Например, Россия ввела в отношении США запрет на импорт сельскохозяйственной продукции.

Ранее исследовательская служба уже предупреждала, что санкции могут снизить зависимость других стран от американской валюты.